Çorum’da Serban Köyü’nde düzenlenen şenlik, türkü ve halaya doyururken, hem eğitim, hem eğlence iç içe yaşandı.

Çorum Merkez Serban Köyü’nde Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği (ÇOSTOG) tarafından Köy Muhtarlığı ile işbirliği içerisinde düzenlenen şenlik programı, coşku içerisinde ve dolu dolu geçti. Şenlikte müzik-eğlence programının yanı sıra çocuklara yönelik de bazı aktiviteler gerçekleştirildi.

ÇOSTOG tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce onaylanan “El Ele Gönüller, Güçlü Köyler” Projesi devam ediyor. Proje ortağı ise; Sosyal Farkındalık ve Özdeğişim Derneği.

Proje kapsamında bir yandan köylerde eğitim programları sürdürülürken, diğer yandan da bazı köylerde geniş kapsamlı şenlik programları organize ediliyor. Daha önce Seydim Köyü’nde düzenlenen şenliğin ikincisi Serban Köyü’nde yoğun bir katılımla yapıldı.

ÇOSTOĞ tarafından düzenlenen, Serban Köyü Muhtarlığı, Çorum Belediyesi, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, AFAD, Yeşilay, Orman İşletme Müdürlüğü ve muhtar dernekleri tarafından desteklenen programa yerel sanatçıların konseri, halkoyunları ve çocuklara yönelik etkinlikler damga vurdu.



SANATÇILARDAN

COŞKULU KONSER

Şenliğe katılan yerel sanatçılar Nazlı Kalender ve Reyhan Bolat, saz arkadaşları Dinçer Şimşek, Ercan Aygün ve Ali Bektaş ile birlikte türkü dolu bir programa imza atarken, katılımcılar ise el ele, kol kola halay çekti.

Zurnacı Şemşettin Kayar ve davulcu Şahin Zurnacı’nın da renk kattığı programda Çorum Etkinlik ve Organizasyoncular Derneği ekibi de “Zeybek” gösterisi sundu. Programın sunumunu ise Menekşe Fakı yaptı.

Şenlik programı öncesi; Sosyolog Sena Gökdoğan, Uzman Aile Terapisti Handenur Damar ve Psikolog Gül Gökdoğan ise çeşitli konularda köy halkını bilgilendirdi.

GENİŞ KATILIM

Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği (ÇOSTOG) Başkanı İlhan Kılıç ve Serban Köyü Muhtarı Ferhat Keser’in ev sahipliğinde düzenlenen programa; CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, İl Genel Meclisi Üyeleri; Ümit Er, Yusuf Sapancı, Ömer Boyraz, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Fatih Bilgili, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, CHP İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Yıldırım Külcü, Çorum Merkez Köy Muhtarları Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Hacı Koca, Mecitözü Dernekleri Federasyonu Başkanı Ömer Aydoğdu, Federasyon Yöneticisi Gülcan Eşgin, bazı siyasiler, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



GÜÇLÜ KÖYLERLE

GÜÇLÜ GELECEK

Programda konuşan COSTOG Başkanı İlhan Kılıç, “Bugün burada, köylerimizin yeniden canlanması, üretimin artması ve dayanışmanın güçlenmesi için bir aradayız. Bu proje bizim için sadece bir çalışma değil, köylerimize gönülden sahip çıkma hareketidir. Amacımız; köylerimizin cazibesini yeniden kazandırmak, gençlerimizin köylerine dönmesini sağlamak ve kırsal yaşamı yeniden umutla yeşertmektir. Güçlü köyler, güçlü bir geleceğin temelidir” dedi.

Köy Muhtarı Ferhat Keser ise tüm katılımcılara teşekkür ederek, bu tür sosyal ve kültürel faaliyetlerin devam edeceğini belirtti.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ile CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz da birer konuşma yaparak köyün temel sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla çalışmaları sürdüreceklerini, taleplerin takipçisi olacaklarını dile getirerek, bu güzel organizasyona emek ve destek veren herkese teşekkür ettiler.

Programda; AFAD Temsilcisi Serdar Kalender ile Yeşilay Temsilcisi Bekir Tak da kurumlarının faaliyetleri ve dikkat edilmesi gereken bazı hususlar hakkında bilgi verdi. Proje Koordinatörü Sosyolog Sena Gökdoğan da projenin hedef, amaç ve içeriği hakkında bir sunum yaptı. Emeği geçenlere plaketlerin verilmesinin ardından katılımcılar yerel sanatçıların konseri eşliğinde doyasıya eğlendi. Çocuklara yönelik bazı oyunların da yer aldığı etkinlik sinema gösterisi ile sona erdi.

Şenlik sırasında; Çayhatap Köyü Muhtarı Sefa Biçer, Hamdiköy Muhtarı Abdullah Ersoy, Kınık Köyü Muhtarı Celal Türkmen, Tarhan Köyü Muhtarı Bektaş Koçoğlu, Balımsultan Muhtarı Ferdi Kamirçan, Elköy Muhtarı Mutlu Taşdemir, Evcikuşzışla Muhtarı Mustafa Aktaş, Aksungur Muhtarı Muammer Kanbur ile Serban Köyü’nün önceki dönem muhtarları; Murat Gümüş, İsmail Keser ve Vedat Yılmaz’a plaket verildi. Bektaşoğlu Köyü Muhtarı Kadriye Balat da organizasyonun düzenlenmesinde katkı sağladı.

Etkinlik sırasında Çorum Belediyesi ekipleri de bazı ikramlarda bulundu.