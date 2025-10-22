Çorum Belediyesi, görme engelliler başta olmak üzere kitap okumayı ve dinlemeyi seven tüm vatandaşlara yönelik “sesli kütüphane” projesini hayata geçirdi. Kitaplar, profesyonel stüdyolarda seslendirilerek dijital ortamda erişime sunuluyor.

Çorum Belediyesi, bilgiye erişimde fırsat eşitliğini artırmak ve kitap sevgisini yaygınlaştırmak amacıyla “sesli kütüphane” projesini hizmete sundu. 15 Temmuz Şehitler Müzesi bünyesinde kurulan profesyonel ses kayıt stüdyolarında seslendirilen kitaplar, dijital platform üzerinden dinlenebilecek.

“Bir kitap, bin hayatın kapısını aralar” sloganıyla başlatılan çalışma, gönüllü ve profesyonel seslendiricilerin katkılarıyla zengin bir içerik sunacak.

BELEDİYEDEN KİTAP SESLENDİRME ÇAĞRISI

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada, gönül belediyeciliği anlayışıyla hayata geçirilen projeye toplumun her kesiminden destek beklenildiği ifade edildi. Açıklamada, “Dileyen herkes seslendirmek istediği kitabı seçerek başvuruda bulunabilir. Kayıtlar profesyonel stüdyomuzda yapılacak ve dijital kütüphanemize yüklenecektir. Özellikle görme engelli kardeşlerimiz için çok değerli bir sesli kitap arşivi oluşturmayı hedefliyoruz” denildi.

SESLENDİRME GÖNÜLLÜSÜ OLABİLİRSİNİZ

Sesli Kütüphane projesine gönüllü olarak katkı sunmak isteyen vatandaşlar, 0364 319 19 19 numaralı telefonu arayarak 2050 veya 2053 dâhili hatlardan detaylı bilgi alabilecek.

Öte yandan, sesli kitaplara erişmek isteyen kullanıcılar, projenin dijital platformu olan seslikutuphane.corum.bel.tr adresini ziyaret ederek sesli içeriklere kolaylıkla ulaşabilecek.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR