Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva ve Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay, Uğurludağ Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Arif Şen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Birol ve Halk Eğitim Müdürü Celal İçbudak ile birlikte çeşitli okulları ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, öğrencilerle bir araya gelinerek, sporun önemi vurgulandı ve bu sezonki hedefler hakkında bilgi verildi. Şenyuva ve Türkay, sporun hem fiziksel hem de sosyal gelişim açısından sağladığı faydalara dikkat çekerek, gençlerin spor aktivitelerine katılımını teşvik etti.

Uğurludağ’daki spor faaliyetlerinin daha da güçlendirilmesi ve öğrencilere daha iyi imkanlar sunulması amacıyla yapılan bu ziyaretin, yerel spor camiası için olumlu sonuçlar doğurması bekleniyor.