Şenol Sunat, Çorum’un başta demiryolu, havaalanı gibi temel sorunlarını ve taleplerini TBMM gündeminde sık sık dile getirmesiyle “fahri Çorum milletvekili” olarak tanınıyor.

İYİ PARTİ GENEL MERKEZİ ÇORUM’A AKIN EDİYOR

İYİ Partili kurmaylar Çorum’u adeta mesken tuttu. Genel Merkez temsilcileri, 31 Mart seçimleri öncesi belediye başkan adaylarına destek olmak amacıyla Çorum’u ziyaret ederek parti politikalarını ve projeleri anlatıyor.

İYİ Parti Yozgat Milletvekili, Tarım, Orman, Köyişleri ve Maliye Eski Bakanı Lütfullah Kayalar, Genel Başkan Yardımcıları Oktay Vural ve Ünzile Yüksel, Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu ve Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın’ın ziyaretlerinin ardından şimdi de Çorum’un Fahri Milletvekili, Manisa Milletvekili Şenol Sunat Çorum’a geliyor.

İl Başkanı Erkan Yıldız’ın verdiği bilgiye göre; Şenol Sunat, bugün saat 11.00’den itibaren Çorum’da esnaf ziyaretleri düzenleyecek.

Bu arada Mehmet Tolga Akalın’ın ilçe ziyaretleri de devam ediyor. (Haber Merkezi)