Okul Müdürü Fikret Gündoğdu, “Okulumuzda gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası ile öğrencilerimizin toplumsal yardımlaşma duygularının pekiştirilmesi, öğrencilerin kan bağışı ile sosyal sorumluluk bilinçlerinin artırılmasını hedeflemekteyiz” dedi.

“KAN VERMENİN 3 KİŞİYE HAYAT OLDUĞUNU ANLATTIK”

Sunguroğlu İlkokulu öğretmenleri Duygu Soysal ve Hande Ocaklı, kampanya kapsamlında insanlara bir ünite kan vermenin 3 kişiye hayat olduğunu anlattıklarını belirterek, “Çocuklara kan bağışının önemini ve nasıl yapıldığını anlatarak okulumuzda böyle bir kampanya başlatmak istedik. Öğrencilerimiz de daha sonra kan bağışının önemini anlatan afişler hazırladı” ifadesini kullandılar. (Haber Merkezi)