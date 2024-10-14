Çorum Valisi Ali Çalgan, göreve başlaması nedeni ile çeşitli heyetleri ağırlamaya devam ediyor.

Vali Çalgan bu kapsamda son olarak Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonları’na bağlı sendikaların Çorum yöneticilerini makamında misafir etti.

İlk olarak Kamu-Sen Çorum İl Temsilcisi Selim Aydın ve Kamu-Sen'e bağlı sendikaların temsilcileri, yeni göreve başlayan Vali Çalgan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, kamu çalışanlarının hakları ve çalışma koşulları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Selim Aydın, Vali Çalgan’a yeni görevinde başarılar dileyerek, sendikaların destek ve işbirliği konularında isteklerini dile getirdi.

Aynı gün, Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi Fatih Okumuş ve Memur-Sen’e bağlı sendikaların temsilcileri de Vali Ali Çalgan’ı ziyaret etti. Fatih Okumuş, memurların beklentileri ve talepleri hakkında bilgi vererek,iş birliği yapma arzularını vurguladı.

Vali Çalgan, her iki ziyaretin ardından kamu çalışanlarının sorunlarına duyarlılık göstererek, tüm sendikalarla yapıcı bir diyalog içerisinde çalışacaklarını belirtti. Ziyaretler, karşılıklı iyi dileklerle sona erdi.

Editör: SELDA FINDIK