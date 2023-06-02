Türkiye Görme Engelliler Federayonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Görme Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonası 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Konya’da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda görme engelli sporcunun ter döktüğü şampiyona fırlatma topu, disk atma, uzun atlama, gülle atma, 60, 100 , 400 ve 1500 metre yarışlar ve cirit atma olmak üzere 8 kategoride yapıldı. Çorum’u temsil eden sporculardan Yusuf Şen uzun atlama kategorisinde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

(Rıfat KARA)