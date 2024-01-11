10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayan Şen, basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olduğunu belirterek, toplumun haber alma özgürlüğünü sağlayan, dünyadaki, ülkedeki ve yereldeki bütün olayları en hızlı ve en doğru şekilde topluma ileten ve halkın taleplerini en doğru ve en ilkeli şekilde kamuoyuna aktaran vazgeçilmez bir unsur olduğunu söyledi.

Basın çalışanlarının bunları yaparken görevini en zor şartlarda ve her koşulda yerine getirdiğini kaydeden Şen, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Ama ona rağmen ne yazık ki ülkemizdeki basın çalışanları ve yereldeki basın çalışanlarımız bu zor ve onurlu görevlerinin karşılığı olan, gerek ücret, gerek sosyal haklar, gerek sendikal hakkı verilmeli ve daha iyi çalışma koşulları sağlanmalıdır. Bu anlamda basın çalışanlarımıza özlük haklarının genişletilmesi ve daha iyi ücretlerle çalışmaları dileğiyle tekrar şahsım ve Belediye-İş Sendikası adına, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum, tüm gazete çalışanlarına saygılarımla.”