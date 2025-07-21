MHP İl Başkanlığı, önemli bir ismi ağırladı. 19. Dönem Çorum Milletvekili ve Ülkücü camianın emektar isimlerinden Muharrem Şemsek, İl Başkanlığı binasına nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, parti çalışmaları ve güncel gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Şemsek’e, partililer yoğun ilgi gösterdi.

MHP İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “19. Dönem Çorum Milletvekilimiz, davamızın emektarı, kıymetli büyüğümüz Muharrem Şemsek, İl Başkanlığımızı ziyaret etmişlerdir. Değerli büyüğümüze nazik ziyaretleri için teşekkür eder, sağlıklı uzun ömürler dileriz” ifadelerine yer verildi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ