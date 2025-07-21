Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi ve Teşkilat Başkanı Mert Kadir Küçükbenli, Özge Bardakçı ile hayatını birleştirdi.

Benka Arıcılık sahibi Mehmet Vahdettin Küçükbenli'nin oğlu olan Mert Kadir Küçükbenli’nin düğün töreni, siyasiler ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Nikahı, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kıydı. Başkan Aşgın, genç çifte iki cihan saadeti dileyerek, evlilik cüzdanını takdim etti.

Törene, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, İl Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ve çok sayıda partili ile davetli katıldı.

Muhabir: SELDA FINDIK