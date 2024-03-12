Samsun merkezli ORKASİFED’in Yönetim Kurulu’na giren ve 1.5 yıllık ikinci dönemde Çorum’dan başkanlık görevini yürütecek olan Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli, kısa adı TÜRKONFED olan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun Yönetim Kurulu’nda da yer aldı.

TÜRKONFED’in İstanbul Swiss Otel’de yapılan 15. Genel Kurulu’na Çorum’dan, Semrin Kaleli, Semra Şahin, Ebru Gül Çömüz ve Çorum GİAD Başkanı Burak Küçükbenli katıldı. Süleyman Sönmez yeniden Konfederasyon Başkanlığı’na seçilirken, Semrin Kaleli de Yönetim Kurulu üyesi oldu.

Bu yıl ana rotasını “eğitim” olarak belirleyen TÜRKONFED, “Çağdaş Türkiye” hedefine yönelik yoğun çalışmalar yaparken, 30 federasyon, 300 dernek ve 50 bin şirketi çatısı altında topluyor.