Köyün yaşlı semercisi Bekir Usta ölünce, tüm eşekler büyük bir sevinçle köy meydanında toplanarak tepinip oynamaya başlamışlar. İçlerinde en yaşlı olan ise onların bu coşkusuna katılmadığı gibi bir kenarda derin derin düşünüp dururmuş. Onun bu durumuna bir anlam veremeyen diğerleri yanına gitmişler ve:

-“Haberin yok herhalde, semercimiz öldü” demişler.

-“Ne olmuş öldüyse?”

-“Niyesi var mı, artık özgür olacağız!”

-“Nasıl bir özgürlükmüş bu?”

-“Semerci olmayınca sırtımıza semer yapılmayacak, biz de hem yük taşımayacağız, hem de kırda bayırda istediğimiz gibi dolaşacağız...”

Yaşlı eşek gülerek:

-“Şaşarım aklınıza.” demiş. “Semercimizin ölümüne sevinip tepineceğinize, aslında yas tutmalısınız. Çünkü Bekir Usta bizi seven ve iyi kötü sırtımızın ölçüsünü bilen bir insandı. Bu nedenle de sırtımıza tam uyan semerler yapardı. Bu insanlar yarın acemi bir semerci getirirler, sırtınız yaradan kurtulmaz. İyisi mi, siz semerciden değil, eşeklikten kurtulmanın yolunu arayın. Çünkü eşek kalmaya devam ettikçe, sırtınıza semer yapan mutlaka bulunur.”

Öykü böyle…

Düşünüyorum da, biz eski semercilerimize çok haksızlık yapmışız. Hiç olmazsa, semer gibi semer yapıp üzerimize cuk oturtuyor ve eşekliğimizden şikâyet etmemize fırsat bırakmıyorlardı. Oysa şimdikilerin yaptığı öylesine rahatsız, öylesine acemi işi ki üstümüzde sırıtıp her yerimizin yara bere olmasına ve acı içinde kıvranmamıza neden oluyor. Üstelik şöyle anıra bağıra feryat bile edemiyoruz! Ağzımızı açtıkça yiyoruz sopayı, sızlandıkça vuruyorlar ha vuruyorlar. Korkudan öyle bir hale gelip sindik ki, “Yeter ki şu biçimsiz semerleri yapan semerciyi değiştirin, bundan sonra bir tarafımızı kesseniz bile şikâyet etmeyip gıkımızı çıkarmayacağız.” diyesimiz geliyor.

Ha, bu arada birileri ‘hiç semercimiz olmasın’, ya da ‘semercimizi kendimiz bulalım’ gibi boyundan büyük laflar mı etti ne..? Daha daha ötesi ‘semerleri hepten sırtımızdan atalım’ diyenler de mi oldu yoksa..? Sanki kulağıma öyle bir ses gelir gibi oldu da…

Hadi canım siz de, bozgunculuğun sırası değil. Biz eşeğiz ve eşekliğimizi bilelim. Çünkü nerede bir eşek varsa sırtına semer vuran biri bulunur ve semercinin kim olacağına da o semeri vuranlar karar verir. Bu hep böyle olmuştur, böyle olmaya da devam edecektir.

En iyisi, bu kadarına şükür deyip, bize layık görülen semerli özgürlüğümüzün kıymetini bilip, keyfini çıkaralım..(!)

DÜŞÜNEN SÖZLER

•Geçici bir güven uğruna temel özgürlüklerinden vazgeçenler, ne özgürlüğü hak ederler ne de güveni. Benjamin FRANKLİN

•Özgür olmadıkları halde, özgür olduklarını sananlar kadar hiç kimse tutsak değildir. GOETHE

•Kendisini başkasının kurtarmasını bekleyenler yalnızca kölelerdir. VOLTAİRE

•Özgürlük için gökleri satın almanıza gerek yok; ruhunuzu satmayın yeter. N. MANDELA

•İnsanın özgürlüğü, istediği her şeyi yapabilmesinde değil; istemediği hiçbir şeyi yapmak zorunda olmamasındadır. J. J. ROUSSEAU

•Özgürlüğün en büyük düşmanı, halinden memnun olan kölelerdir. CHE

•Bir insan treni kaçırırsa, başka bir tren gelir onu alır. Bir ulus treni kaçırırsa da başka bir ulus gelir onu alır. Özdemir ASAF