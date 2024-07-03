Genç çiftin ilk düğünü, Adapazarı Liya Park Kır Bahçesi’nde, 2. düğün ise Çorum’da, Beyaz Saray Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi.

Düğüne, MHP İl Başkanı M. İhsan Çıplak, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Hitit Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikçi, Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak, Elektrikçiler Odası Başkanı Erol Bozkurt, Taksiciler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, MHP Belediye Meclisi Üyeleri Selim Güloğlu ve Ali Beyaz, önceki dönem İl Başkanı İsmail Lek, MHP İskilip İlçe Başkanı Mehmet Aktaş, İskilip Ülkü Ocakları Başkanı Hayrullah Bodur, TÜRKAV Başkanı İsmail Deli, Laçin önceki dönem Belediye Başkanı Ünal Gevşek, sendika başkanları ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

ÇORUM HABER, Fatma-Zahit Güler ve Yaşar-Selim Metineren çiftlerini kutlar, Zeynep ile Hakan’a ömür boyu mutluluklar diler.