Türkiye’de 352 öğrencinin tüm sorulara doğru yanıt vererek 500 tam puan aldığı LGS’de , Bahçeşehir Koleji 29 öğrencisiyle 352 öğrencinin içinde yer aldı.

Tam puan alan öğrencilerin yanında %1’lik dilimde yıldız gibi parlayan birçok öğrencisi olan Bahçeşehir Koleji, Çorum Kampüsünde de %1’lik dilimin altında kalan dört öğrencisiyle gurur yaşadı.

Çorum Bahçeşehir Koleji 8. sınıf öğrencilerinden;

Alperen Keskin, Orhan Ege Gümüş, Beren Kaşıkcı ve Kuzey Öztürk, %1’lik dilimin altında kalarak Türkiye derecesi yaptılar.



Çorum Bahçeşehir Koleji Kurucu Temsilcisi Kazım Alpoğlu “Öğrencilerimizin çabaları, öğretmenlerimizin bilgi dolu rehberliği ve velilerimizin sonsuz desteği için teşekkür ederiz.

Seneye bu sınava hazırlanacak öğrenci arkadaşlarımıza tavsiyem; yaz tatillerini disiplinli çalışarak verimli geçirmeleri ve mutlaka kitap okumalarıdır.” dedi.

Kazım Alpoğlu şunları söyledi: “2024-2025 Öğretim yılının Bahçeşehir Koleji Çorum yerel işletmeleri olarak bizler burs tanımlayarak başarıyı ödüllendirme kararı aldık. Lise öğrencilerimizin Bahçeşehir Koleji kurumsal alt yapımız ile yerel dinamikleri birleştiren anlayışımızla çift diploma yurt dışı kabul alma ve Bahçeşehir Üniversitesi BAU’ da burs imkanlarımız ile öğrenci ve velilerimizin yanında olacağız.”