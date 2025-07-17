Çorumlu şair-yazar ve araştırmacı Selahattin Aydemir, edebi ve tarihî çalışmalarını kitaplaştırmaya devam ediyor.

Serbest şiirden gazele, rubailerden halk şiirine kadar geniş bir yelpazede yazan Aydemir, İstanbul’u konu alan “İstanbulistan Hikâyeleri” adlı çalışmasıyla da dikkat çekiyor. Ayrıca Necip Fazıl Kısakürek’in "Veda Şiiri" ve "Sakarya Kasidesi" üzerine yaptığı derinlemesine çözümlemeler de kitaplaşan çalışmalar arasında yer alıyor.

Tarihsel konularda da üretkenliğini sürdüren Aydemir, "Soykırım Suçlusu Ermeniler" adlı son kitabında 1915 olaylarına ilişkin kendi araştırmalarını ve değerlendirmelerini okuyucuya sunuyor.

Muhabir: SELDA FINDIK