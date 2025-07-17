Demokrat Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Mehmet Tunç, ülkedeki mevcut ekonomik krizden dış politikaya, yargı bağımsızlığından toplumsal kutuplaşmaya kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu. Tunç, “Türkiye, uzun süredir siyasi ve ekonomik çalkantılarla boğuşuyor. Demokrat Parti olarak bu gidişata kayıtsız kalmamız mümkün değil,” dedi.

“EKONOMİ BİLİM DIŞI POLİTİKALARLA KRİZE SÜRÜKLENDİ”

Ekonomide yaşanan sorunlara değinen Tunç, yüksek enflasyon, işsizlik ve hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşların zor durumda olduğunu belirtti. “Ekonomi, liyakatsiz kadroların elinde savruluyor. Bu krizden çıkış, ancak üretimi ve adaleti önceleyen, rasyonel politikalarla mümkün” diyen Tunç, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi, KOBİ’lere yönelik teşvikler ve hukuk güvenliğinin ekonomik toparlanma için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

“HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ HER GEÇEN GÜN AŞINIYOR”

Yargının siyasallaşmasına da dikkat çeken Tunç, bu durumun adalet duygusunu zedelediğini belirterek, “Vatandaşın devlete olan güveni sarsılıyor. Hukukun bağımsızlığı ve ifade özgürlüğü demokrasinin temelidir,” ifadelerini kullandı. Basın özgürlüğü ve sivil toplumun güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Tunç, seçim sistemine yönelik müdahalelere karşı da net bir duruş sergiledi.

“DIŞ POLİTİKADA YALNIZLAŞTIK”

Türkiye'nin dış politikasında gerçekçilikten uzaklaştığını savunan Mehmet Tunç, “Komşularla ilişkiler gerildi, ulusal çıkarlar ikinci plana itildi” dedi. Tunç, Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesini hatırlatarak, barışçıl ve çok kutuplu dünyada dengeci bir dış politika çağrısında bulundu.

“TOPLUMSAL BARIŞ TEHDİT ALTINDA”

Ülkede artan kutuplaşmanın da ciddi bir sorun haline geldiğini belirten Tunç, nefret dili ve ayrıştırıcı söylemlerin siyaseti kuşattığını söyledi. Demokrat Parti'nin uzlaşmadan ve hoşgörüden yana olduğunu belirten Tunç, “Ortak değerler etrafında birleşmeliyiz” dedi.

Açıklamasının sonunda tüm siyasi aktörlere sorumluluk çağrısı yapan Mehmet Tunç, Türkiye’nin geleceğinin ancak hukuk, demokrasi ve akıl rehberliğinde şekilleneceğini vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi