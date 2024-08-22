S.S. Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pehlivan, şeker pancarı üretiminin yıldan yıla azaldığını hatırlatarak sıkıntı ve güçlüklere rağmen elini tarladan çekmeyen üreticilerin devletten bazı beklentileri bulunduğunu açıkladı. Pehlivan ayrıca üreticinin ton başına 2 bin 800 TL fiyat beklentisi olduğunu da söyledi.

Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu adına yazılı bir açıklamada bulunan Ahmet Pehlivan, devletin girdi maliyetlerini düşürmesi, pancar üretimini destek kapsamına alarak sübvanse etmesi, ayrıca alım bedelinin üretim sezonu ve taahhüt dönemi başlamadan önce açıklanmasını beklediklerini de vurguladı.

Şekerpancarının Türk tarımı açısından çiftçiyi tarlaya ve köye bağlayan, yoğun üretim yapılması nedeniyle üreticilerin tarımsal bilgi ve kültür düzeylerini yükselten, ailenin tüm fertlerine çalışma imkânı ve istihdam sağlayan, nüfusun kırsal kesimde tutulmasına, iç göçün yavaşlatılmasına ve bölgesel kalkınmışlık farklarının azaltılmasına en büyük katkıyı sağlayan ürünlerin başında geldiğini söyleyen Pehlivan: “Şekerpancarı, sağladığı yüksek katma değerle gayri safi milli hâsılayı zenginleştiren, kırsal kesimin sosyo-ekonomik durumunu iyileştiren, yan ürünleri hayvan yemi olarak kullanılan, çiftçiyi toprağa bağlayarak, kırsaldan kente göçü azaltan, tarımda ekim nöbetinin, planlı üretimin ve sulu tarımın öncüsü olan, üreticilerin hem gelirini artıran ve hem de istihdam sağlayan bir bitkidir” dedi.



Türkiye’de ve özellikle ilimizde şeker pancarı üretiminin maalesef yıldan yıla azalma eğilimi gösterdiğini anlatarak bunun başlıca nedenlerini “1- Üretim maliyetlerinin (Mazot, gübre, tohum, ilaç ve sulama gibi) yüksek olması 2- Hastalık ve zararlılarla mücadelenin zorluğu, 3- Diğer ürünlere göre işgücü ihtiyacının fazla olması ve 4- Şeker Pancarı üretiminde kullanılan suyun yetersizliği gibi sıkıntılar sayılabilir” şeklinde açıklayan Pehlivan yaşanan sorunlarla ilgili önerilerini ve taban fiyat beklentilerini de şu şekilde açıkladı; “

Tüm bu sıkıntı ve güçlüklere rağmen elini tarladan çekmeyen, büyük özveri ile çalışarak ürününü yetiştiren şekerpancarı üreticilerimizin, elbette ki devletimizden de beklentisi vardır. Her zaman söylediğimiz üzere 1- Girdi maliyetlerinin düşürülmesi, gerekirse devlet tarafından sübvanse edilmesi, 2- Şeker pancarı üretiminin destek kapsamına alınması ve şeker pancarı üreticisine destek primi verilmesi, 3- Şeker pancarı alım bedelinin üretim sezonu ve taahhüt dönemi başlamadan önce açıklanması çiftçimizin pancar ekimine yönelmesi bakımından oldukça önemlidir.

Bu kapsamda üreticilerimizin 2024 yılı için şekerpancarı alım fiyatı beklentisi, mazot, gübre, tohum ve ilaç fiyatları ile ülkemizin ekonomik durumu, enflasyon ve tefe-tüfe yıllık artış oranları da göz önünde bulundurularak ton başına en az 2.800-TL’dir. Bunu altında verilecek her fiyat üreticilerimizi güç durumda bırakacak, borçlarını ödeyemez hale getirecek ve pancar üretiminden uzaklaştıracaktır”