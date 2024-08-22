Çorum Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Özdemir, tohum satışlarının başladığı duyurdu.

Odaya ait Gübre ve Tohum Deposu'nda tohumların satışlarının başladığını aktaran Ziraat Odası Başkanı Özdemir, “Odamız tarafından beyaz etiket sıladoran arpa tohumu, cometa arpa tohumu, filamora buğday tohumu, tritikale tohumu, golye buğday tohumu, 20-20 çinkolu ve çinkosuz gübrelerin satışı başlamıştır. İlgililere duyurulur” dedi

Oda Başkanı Özdemir ayrıntılı bilgi için üreticilerin odaya gelebileceğini veya 0364 224 08 84 numaralı telefondan bilgi alabileceğini sözlerine ekledi.

Editör: HABER MERKEZİ