CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, Çorum Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren esnafa yönelik ziyaretlerine kaldığı yerden devam etti. Esnafın taleplerini dinleyen, yerel seçimler için destek isteyen ve projelerini anlatan Çöphüseyinoğlu’na sanayi esnafı yoğun ilgi gösterdi.

Çorum ekonomisinin lokomotifi olan sanayi sitesindeki esnafla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Çöphüseyinoğlu, esnafın sorunlarını çok iyi bildiklerini ve buna yönelik projeler hazırladıklarını kaydetti.



Esnafın her daim yanında olacaklarını vurgulayan CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, “Bu konuda dersimize de çok iyi çalıştık. Ortak akıl, istişare ve esnaf dostu belediyecilik anlayışımızla sanayi kenti Çorum’umuz hak ettiği marka değerine ulaşacak. İnşallah 1 Nisan günü şehrimizi halkçı belediyecilik ile tanıştıracağız. Güzel kentimizi hep birlikte daha güzel yarınlara taşıyacağız” dedi.



Çöphüseyinoğlu’na ziyaretlerde ise İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ve parti yöneticileri eşlik etti.