CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, Çorum Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren esnafa yönelik ziyaretlerine kaldığı yerden devam etti. Esnafın taleplerini dinleyen, yerel seçimler için destek isteyen ve projelerini anlatan Çöphüseyinoğlu’na sanayi esnafı yoğun ilgi gösterdi.
Çorum ekonomisinin lokomotifi olan sanayi sitesindeki esnafla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Çöphüseyinoğlu, esnafın sorunlarını çok iyi bildiklerini ve buna yönelik projeler hazırladıklarını kaydetti.

Db2Af424 2F7E 4Cd4 Ad85 0E4Be66176Ac
Esnafın her daim yanında olacaklarını vurgulayan CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, “Bu konuda dersimize de çok iyi çalıştık. Ortak akıl, istişare ve esnaf dostu belediyecilik anlayışımızla sanayi kenti Çorum’umuz hak ettiği marka değerine ulaşacak. İnşallah 1 Nisan günü şehrimizi halkçı belediyecilik ile tanıştıracağız. Güzel kentimizi hep birlikte daha güzel yarınlara taşıyacağız” dedi.

D59Ce994 6143 4A58 B89F C59Ad81C3473
Çöphüseyinoğlu’na ziyaretlerde ise İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ve parti yöneticileri eşlik etti. 

2104823B A5F6 42B3 A7A5 02Fcb32F9B77

Editör: HABER MERKEZİ