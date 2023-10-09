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*** “Kemirgenlerin doğal düşmanı olan tilki gibi yaban hayvanlarının bilinçsizce avlanmasının, tarla farelerinin çoğalmasında payı olduğu düşünülüyor” diyen Nurcan Aşan, “Çöplükler, kemirgenler için çekim alanı. Dolayısıyla, yerleşim yerlerinin yakınlarında yoğunluk görülüyor. Ayrıca, yemek artıklarının kanalizasyona karışması da, kemirgenlere beslenme fırsatı sağlıyor ve sayılarının artmasına neden oluyor.” diye konuştu.

*** Nurcan Aşan, konuya ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü: “Kemirgenlerin taşıyabileceği hastalıklar dikkate alınacak olursa, yetkililerin de yurttaşların da azami dikkatli olmaları gerektiği ortada. Yine, şehir içindeki metruk yapılar da farelerin doğal yoğunlaşma alanı. Buraların da sürekli kontrol altında tutulması gerekiyor.”

*** “Belediye, karasinek ve sivrisinek üremesine karşı ciddi önlemler alıyor. Kemirgenlere karşı da, kanalizasyonun açığa çıktığı yerlerde, dere yataklarında mücadelenin yoğunlaştırılması zorunlu görülüyor. Yerleşim alanlarının fare istilası ile karşılaşmaması için, bu konu ciddiye alınmalı ve vatandaşlar da azami duyarlı olmalı. Kemirgenlerin, tehlikeli bir halk sağlığı sorunu olabileceği akıldan çıkarılmamalı.”