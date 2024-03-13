Çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiği cadde, Türk Bayrakları ile donatılacak ve 4 şeritli bir yol olacak. Ayrıca Şehitlik Caddesi Dumlupınar Caddesi’ne de bağlanarak yeni bir ring hattı da oluşturulmuş olacak.



Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlık ekipler Çorum Şehitliği ve Çamlık Mesire Alanı yanındaki Şehitlik Caddesi’nde başlattıkları yol genişletme çalışmalarında sona yaklaştı. Kazı ve dolu çalışmaları tamamlanan yolun asfalt öncesi mekanik serimine başlandı. Öte yandan bordür ve refüj çalışmaları da devam ederken Şehitlik Caddesi ile Çamlık Caddesi’nin kesiştiği noktaya da kavşak yapıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şehir içi ulaşımı rahatlatmak için yeni bir çalışmayı daha hayata geçirdiklerini belirterek, “Yaklaşık 600 metrelik Şehitlik Caddemizde başlattığımız çalışmalarla burası 4 şeritli geniş bir yol olacak. Ayrıca yaya yolu ve şehitliğimizin yanında 4 bin 300 m2’lik geniş bir alanı otopark olarak düzenliyoruz.” dedi.



CADDE BAYRAKLARLA DONATILACAK

Çalışma tamamlandığında Şehitlik Caddesi’nin Türk bayrakları ve aydınlatmasıyla birlikte muhteşem bir görünüm kazanacağını belirten Başkan Aşgın “Bu çalışmamızın yanı sıra Şehitlik Caddesi, Çamlık Caddesi’nin devamındaki Dumlupınar Caddesi’ne de bağlanmış olacak. Böylece, itfaiye binası karşısından Dumlupınar Caddesi’ne kadar devam eden yeni bir ring hattı ortaya çıkarmış olacağız” dedi.