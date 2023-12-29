Kuzey Irak’ta son dönemde bölücü örgüt ile girilen çatışmalarda 12 askerimizin şehit olmasının ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesi önceki gün Mevlid-i Şerif düzenlenmişti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği şimdi de yürüyüş düzenledi. Dernek Başkanı Galip Deniz, yarın (30 Aralık 2023 Cumartesi günü) saat 13.00'de Yunus Emre Parkı'nda toplanarak Şehitlik Anıtı'na kadar bir yürüyüş düzenleyeceklerini bildirdi. Galip Deniz, şehitlere saygı için yapılacak yürüyüşe tüm Çorum halkını davet etti.