Çorum’un ilk müzik temalı parkı yarın (23 Nisan 2025 Çarşamba günü) açılacak. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “İkinci dönem çalışmalarımız kapsamında, seçim öncesinde sizlerle paylaştığımız projelerimizden olan tematik parklarımızın ilkini hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz.” dedi.

Fen Lisesi 14. Cadde üzerinde, 3645 metrekarelik alan üzerine kurulan parkta Çorumlu şehidimiz Şenay Aybüke Yalçın’ın adının yaşatılacağını belirten Aşgın, “Parkımız baştan sona müzik temasına uygun olarak dizayn edildi. Parkımızın tasarımı, gitar formunda kurgulandı. Zemin döşemeleri piyano tuşları şeklinde yapıldı. Giriş kapısından itibaren müzik aletleriyle bezenmiş estetik detaylara yer verdik.” dedi.

Davuldan Ksilofon’a kadar birçok müzik temalı oyun grubunun, çocukların hem eğlenmesini hem de sanata ilgi duymasını destekleyecek şekilde hazırlandığını belirten Başkan Aşgın, “Bu park, sadece bir dinlenme ya da oyun alanı değil; aynı zamanda müziği, sanatı ve estetiği içinde barındıran, şehrimizin ruhuna dokunan özel bir mekândır. Parkımızın açılışına tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum.” dedi.

Editör: NURDAN AKBAŞ