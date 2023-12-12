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Ortaköy İlçe Emniyet Amirliği’nde görevli iken 12 Kasım 2023 günü görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan polis memuru Sezai Yılmaz için mevlid okuttuklarını belirten İsbir, “İlçe Emniyet Amirliğimizde görevli iken kalp krizi geçirerek şehit olan polis memuru Sezai Yılmaz kardeşimizin ruhu için mevlid-i şerif programı düzenleyerek dualarımızı gönderdik. Ülkemizin bekası için vatan savunmasında şehit düşen bütün güvenlik görevlilerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim şehitlerimizi cenneti ile ödüllendirsin” dedi