18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Çorum’da anlamlı bir anma programı gerçekleştirildi.

İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir’in katılımıyla, 1993 yılında Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde görevi başındayken şehit edilen öğretmen Fatih Tekin için köyünde kabir ziyareti düzenlendi.

Programa Şehit Öğretmen Fatih Tekin Mesleki Eğitim Merkezi idareci, öğretmen ve öğrencileri de katıldı. Kabir başında gerçekleştirilen programda Mevlid-i Şerif okunurken, öğrenciler tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Yapılan dualarla şehit öğretmen Fatih Tekin rahmet ve minnetle anıldı.

Duygusal anların yaşandığı programda, aziz şehitlerin hatırasının yaşatılmasının önemine vurgu yapılırken, bu tür etkinliklerin toplumsal hafızayı diri tuttuğu ifade edildi.

Muhabir: Haber Merkezi