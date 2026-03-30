Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kanser tedavisinde önemli bir adım atıldı. Hastane Başhekimi Muhammed Gömeç ve yönetim ekibinin öncülüğünde yürütülen çalışmalar sonucunda, yeni nesil lineer hızlandırıcı (LINAC) cihazının kurulumu ve lisans süreçleri tamamlanarak radyasyon onkolojisi hizmetleri aktif olarak sunulmaya başlandı.

KANSER TEDAVİSİNİN TEMEL TAŞLARINDAN BİRİ

Yapılan açıklamada, radyoterapinin (ışın tedavisi) kanser hücrelerini hedef alarak yok etmeyi veya çoğalmalarını durdurmayı amaçlayan etkili bir yöntem olduğu vurgulandı. Cerrahi ve ilaç tedavileriyle birlikte kanser tedavisinin temel unsurlarından biri olan radyoterapinin, hastaların yaklaşık yüzde 60–70’inin tedavi sürecinde ihtiyaç duyduğu kritik bir uygulama olduğu belirtildi.

YÜKSEK HASSASİYET, DAHA AZ YAN ETKİ

Hastanede kurulan yeni sistem sayesinde, görüntü kılavuzlu ve yüksek hassasiyetli ileri düzey radyoterapi tekniklerinin artık Çorum’da uygulanabildiği ifade edildi. Bu sayede tümör dokularının büyük bir doğrulukla hedeflendiği, çevredeki sağlıklı dokuların ise maksimum düzeyde korunduğu kaydedildi. Bu yaklaşımın, tedavi başarısını artırırken yan etki risklerini de önemli ölçüde azalttığına dikkat çekildi.

KISA SÜREDE ETKİLİ TEDAVİ İMKÂNI

Özellikle stereotaktik radyoterapi (noktasal ışın tedavisi) gibi ileri tekniklerle bazı hastalarda daha kısa sürede ve yüksek hassasiyetle tedavi uygulanabildiği belirtilerek, bu durumun hastaların tedavi sürecini daha konforlu geçirmesine ve günlük yaşamlarına daha hızlı dönmesine katkı sağladığı ifade edildi.

Yeni hizmetle birlikte artık Çorum ve çevre illerden gelen hastaların ileri düzey radyoterapi hizmetlerine kendi şehirlerinde ulaşabileceği vurgulandı. Bu gelişmenin, farklı merkezlere gitme zorunluluğunu azaltarak tedavi sürecini hem fiziksel hem de psikolojik açıdan daha sürdürülebilir hale getirdiği belirtildi.

