Askeri uçakla getirilerek silah arkadaşlarının omuzlarında taşınan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşını, ailesinin yanı sıra Amasya Valisi Önder Bakan, Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile protokol üyeleri karşıladı. Şehidin cenazesi, yapılan duanın ardından memleketi Çorum'a götürüldü.
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 20 Şubat Perşembe günü bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu için Çorum'un Bayat ilçesinde tören düzenlenecek. Uslu, anne ve babasının yaşadığı Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyünde öğlen namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

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Editör: İHA AJANS