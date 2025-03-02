Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyünde, şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu için düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı.

Pençe-Kilit Operasyonu’nda geçtiğimiz hafta şehit düşen Çorumlu Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu için memleketi Bayat’ın Çukuröz köyünde Mevlid-i Şerif düzenlendi. Programa Vali Ali Çalgan ile birlikte protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Ali Çalgan, şehidin ailesini yalnız bırakmayarak, devletin her zaman şehit yakınlarının yanında olduğunu vurguladı. Çalgan, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte şehit ailesinin acısını paylaşarak, devletin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı. Mevlid programının ardından şehidin kabri ziyaret edilerek dualar edildi.

Şehit Mustafa Uslu’nun ailesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeni bir ev inşa edileceğini belirten Vali Çalgan, şu ifadeleri kullandı: “Devletimiz, şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmaya devam ediyor. Ailemizin ihtiyaçlarını yerinde inceledik ve yeni evin yapımı için çalışmalar başladı. En kısa sürede tamamlayarak teslim edeceğiz”

Törene katılan vatandaşlar da şehit ailesine destek vererek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Şehit Mustafa Uslu, dualarla ve minnetle anıldı.

Editör: Haber Merkezi