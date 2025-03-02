Memleketi Çorum’un gazetesi ÇORUM HABER yanında, yaşamakta olduğu kentin etkin gazetesi Yeni Alanya Gazetesi’ne de köşe yazıları yazan emekli banka müdürü, şair-yazar İsmail Haboğlu (75), Alanya’da Dinek Belediye Mezarlığı'na gözyaşları arasında defnedildi.

Haboğlu’nun cenaze törenine, Alanya Belediyesi eski Başkanı Hasan Sipahioğlu, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Dizdaroğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Alanya’nın kamu ve sivil toplum yöneticilerinden, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferit Kesen başta olmak üzere basın mensuplarından çok kalabalık bir cemaat katıldı.

ÇORUM HABER, Çorum’un bu değerli evlâdına Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.

(Haber ve fotoğraflar için YENİ ALANYA Gazetesi’ne teşekkürlerimizle.)