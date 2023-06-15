Türkiye Okul Sporları Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası 12-14 Haziran tarihleri arasında Sivas’ta yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda güreşçinin mindere çıktığı şampiyonada Çorum’u Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri temsil etti. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda 45 kiloda Eren Yalçın ve 55 kiloda Berkay Körpeş Türkiye şampiyon olarak altın madalya kazandı. 50 kiloda mindere çıkan Efe Eraslankılıç Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazanırken, 60 kiloda Beratkan Atabek ver 65 kiloda Eyüp Berat Ertaşmış ise Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandılar.

Toplamda 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya alan Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi 100 puanla takım halinde Türkiye şampiyonu olurken, 98 puanlı Sivas ikinci, 97 puanla Kocaeli üçüncü oldu.