Arca Çorum FK’nın Erzurumspor’la oynadığı maçta sarı kart gören futbolculardan Emeka Eze ceza sınırına dayandı.

Iğdır FK ve Sakaryaspor maçlarından sarı kartları bulunan Eze, Erzurumspor karşılaşmasının 57.dakikasında, hava topu mücadelesinde Yakup Kırtay’a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. Bu sezonki sarı kart sayısı üçe çıkan Nijeryalı golcü bundan sonraki ilk kartla birlikte cezalı duruma düşecek.

Arca Çorum FK’da Ferhat Yazgan, Braian Samudio, Caner Osmanpaşa, Joseph Attamah, Erkan Kaş ve Oğulcan Çağlayan da sarı kart cezası sınırında yer alıyorlar.