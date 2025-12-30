Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 353 bölgesel hakem ve 75 bölgesel gözlemciyi Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, bahis oynadıkları tespit edilen ve Disiplin Kurulu’na sevk edilen isimler arasında, Çorum bölgesi hakemlerinden Abdullah Enes Gökgüney ve yine Çorum bölgesi gözlemcilerinden Mahmut Selçok da bulunuyor.

Hakemliğe Çorum’da başlayan ve daha sonra Manisa’ya atanan Ömer Bingöl de Disiplin Kurulu’na sevk edilen hakemler arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta da Çorum bölgesi klasman gözlemcisi Mustafa Bıçakçı PFDK’ya sevk edilmişti.