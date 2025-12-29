Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması çerçevesinde bahis oynadığı tespit edilen ve 45 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan Arca Çorum FK’nın deneyimli sağ beki Üzeyir Ergün, Erzurumspor maçının 62.dakikasında Attamah’ın yerine oyuna girerek sahalara döndü.

Üzeyir, en son 9 Kasım’da Iğdır FK ile oynanan maçta kırmızı-siyahlı formayı giymişti.

Üzeyir ile birlikte 45 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan stoper Kadir Seven’in de cezası bitti. Genç savunmacı, Erzurumspor maçında yedek kulübesinde yer aldı.