Şırnak’ta, 19 Nisan 2016’da düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcının teröristlerce infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Çorumlu Jandarma Uzman Çavuş Habib Gökçe’nin anısına, futbol oynadığı kulübü İskilipgücü tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Geleneksel Şehit Habib Gökce 30 Yaş üstü Futbol Turnuvası sona erdi. Türk Eğitim Sen takımı şampiyon oldu.

İskilip İlçe Sahası’nda düzenlenen turnuvanın finalinde Türk Eğitim Sen’le Mil Diyanet Sen karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen maçta ilk yarı 0-0 biterken, bitime 2 dakika kala, 48.dakikada eski Çorumsporlu futbolcu Muhammed Burak Topuz’un golüyle 1-0 kazanan Türk Eğitim Sen şampiyon oldu. Mil Diyanet Sen ise ikincilik kupasıyla teselli buldu.

Turnuvanın üçüncülük maçında Jandarma’yı 3-2 yenen Hastane kupanın sahibi oldu.

Final karşılaşmasını, İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikçi, İskilip Emniyet Müdürü Önder İstanbul, Ak Parti İskilip İlçe Başkanı Mehmet Demirci, MHP İskilip İlçe Başkanı Mehmet Aktaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, İskilip İlçe Spor Müdürü Şevket Akkocaoğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Fidan, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, TÜFAD Çorum Şubesi Başkanı Yasin Aksoy, eski başkanlarından Remzi Karahan, şehit Habib Gökçe’nin ailesi ve çok sayıda sporsever izledi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da üçüncülük maçını izledikten sonra programının yoğunluğu nedeniyle İskilip’ten ayrıldı.

Kaymakam Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikçi ve şehit Habib Gökçe’nin ailesi, turnuvayı organize edip geleneksel hale getiren İskilipgücü Başkanı Nihat Armutcu’ya teşekkür ettiler. Turnuvada, forma giyen Kaymakam Ramazan Polat, turnuvada bugüne kadar oynayan en üst düzey devlet görevlisi olarak kayıtlara geçti.

Ödül töreninden sonra Atatürk Orman Çiftliği’nde konuklara ikramlarda bulunuldu.