Kocaelispor’un deneyimli sağ beki Oğuz Ceylan, sakatlığı nedeniyle yarın Ahlatcı Çorum FK ile oynayacakları play-off 1.turu maçında forma giyemeyecek.

Geçtiğimiz hafta Sakaryaspor’la oynadıkları maçta sağ arka adalesinden sakatlanan ve karşılaşmayı tamamlayamayan Oğuz Ceylan’ın adalesinde zorlanmaya bağlı ödem oluştuğu ve riske edilmemek için de Çorum kafilesinden çıkartıldığı belirtildi. Oğuz Ceylan’ın yerine Mehmet Yılmaz’ın forma giymesi bekleniyor.

33 yaşındaki deneyimli sağ bek bu sezon Kocaelispor formasıyla 23 lig maçında 1.821 dakika süre aldı ve 1 asist yaptı.