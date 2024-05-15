Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Süper Lig’e yükselme yolunda şanslarını sonuna kadar zorlayacaklarını belirterek, bunun yolunun da yarınki Kocaelispor maçından geçtiğini söyledi.

Maçcolik Yotube’de yayınlanan “Akıntıya karşı” programına konuk olan teknik direktör Serkan Özbalta, Kocaelispor’la play-off 1.turunda zorlu bir maç oynayacaklarını belirterek, tüm taraftarları stada davet etti.

Normal sezonun ardından play-off’a kalan 5 takımdan birinin Süper Lig bileti alacağını kaydeden Serkan Özbalta, “Play-Off içerisinde yer alan 5 takımın yüzde 20 şansları var. Bu takımlardan biri de biziz, inancımız var. İnancımızla birlikte şansımızı sonuna kadar deneyeceğiz. Bunu sadece konuşmayla yapmayacağız. Oyun organizasyonlarıyla, taç atışı ve kornerle yapabileceğimiz organizasyonlarla, taktiksel sadakat ve disiplinle yapacağız. Taraftarımızla stadı karnavala çevireceğiz. Oyun ciddiyetiyle birlikte iyi bir sonuç almak istiyoruz.

Sadece savunma ya da sadece hücum yönümüzle değil, üreterek, sadece topun arkasına koşmak istemiyoruz ama top bizde olduğu ve set hücumuna döndüğümüzde de bugüne kadar yaptıklarımızla Kocaelispor’a zor anlar yaşatmak istiyoruz. Günün sonunda 3 ihtimalli bir oyundan bahsediyoruz, inşallah kazanırız ama aksi bir durum da olabilir. Eğer aksi durum olursa yapılanma devam etmeli” şeklinde konuştu.