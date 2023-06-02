9 takımın 2 grupta tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği Şehit Habib Gökçe 30 Yaş Üstü Futbol Turnuvası’nda grup maçları sona erdi. İskilip Şehit Mikail Kaya Stadı’nda oynanan ve yaklaşık 10 gündür devam eden grup maçları sonunda A grubunda Türk Eğitim Sen ve Cezaevi, B grubunda ise Değirmen Cafe ile Jandarma yarı finale yükselen takımlar oldu.

YARI FİNALER 5 HAZİRAN’DA

Grup maçlarının tamamlanmasının ardından gözler yarı final maçlarına çevrildi. 5 Haziran Pazartesi günü Şehit Mikail Kaya Stadı’nda oynanacak olan yarı final maçlarında saat 18.00’de Türk Eğitim Sen ile Jandarma, saat 19.00’da ise Cezaevi ile Değirmen Cafe takımları karı karşıya gelecek.

Turnuvanın baş mimarı İskilipgücü Başkanı Nihat Armutcu, turnuvaya grup aşamasında veda eden takımlara mücadelelerinden dolayı teşekkür ederken, İskilipli futbolseverleri 5 Haziran’da oynanacak olan yarı final maçlarına davet etti.

(Rıfat KARA)