Yesevî Hareketi İl Temsilcisi Fatih Yücel, Bölge Başkanı Engin Keşoğlu ile birlikte Çorumlu şehitler Mehmet Bostancı ve Mesut Demirkan adına Bangladeş’te iki adet su kuyusu açtırdı.

Gerçekleştirilen anlamlı hayır çalışmasının ardından Yesevî Hareketi Genel Merkez İstişare Kurulu Üyesi Doç. Dr. Abdülhamid Budak ve Amasya Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Taşova’nın da katılımıyla şehit aileleri ziyaret edildi. Ziyarette, şehitler rahmet ve minnetle anılırken, ailelere destek mesajları iletildi.

Yesevî Hareketi yetkilileri, şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak adına sosyal sorumluluk çalışmalarının devam edeceğini dile getirdiler.

Muhabir: Haber Merkezi