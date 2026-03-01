Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Genç Muhafızlar İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen İl Finali Yarışması Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Son derece çekişmeli ve heyecanlı geçen yarışmanın lise kategorisinde Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi İsmail İhsan Yıldırım birinci; Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi İbrahim Aslan ikinci ve Sungurlu Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mehmet Emre Çelebi üçüncü oldu.

Yarışmanın ortaokul kategorisinde birinciliği Osmancık Tevfik İleri Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yunus Emre İnce kazanırken, Danışment Gazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ömer Taşçı ikinci, Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Miraç Kağan Güleç ise üçüncü olmayı başardı.



KIZLAR FİNALİ

Öte yandan Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde ise Genç Muhafızlar İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip Liseleri kız öğrencileri arasında düzenlenen il finali de çekişmeli geçti.

Lise kategorisinde Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Rabia Demir birinci, Alaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Efsa Ceylin Çiftçi ikinci, Bayat Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Şevval Nisa İpek üçüncü oldu.

Ortaokul kategorisinde ise Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Kız Anadolu İHL öğrencisi Hatice Yıldırım birinci olurken, Osmancık Tevfik İleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Fatma Zehra Kabak ikinci ve Danişmentgazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Havva Nur Sancaktar üçüncü oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada yarışmaya katılan tüm öğrenciler ile emeği geçen öğretmenler tebrik edilerek dereceye giren öğrencilere başarılarının devamı dilendi.