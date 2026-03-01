İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Güvenli İnternet Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

Bahçelievler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki programa İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ile Şube Müdürleri Müslim Kılıç ve Kutluhan Cüce katıldı. Etkinlikte öğrencilere yönelik internetin güvenli kullanımı konusunda etkileşimli bir sunum yapıldı.

Programda dijital ortamda güvenli davranış biçimleri, kişisel verilerin korunması, sosyal medya kullanımı, siber zorbalık ve teknolojinin bilinçli kullanımı gibi başlıklar ele alındı. Öğrencilere, çevrim içi ortamlarda karşılaşılabilecek risklere karşı dikkatli olmaları ve kişisel bilgilerini korumaları gerektiği hatırlatıldı.

Sunumun ardından düzenlenen ödüllü Kahoot yarışmasıyla öğrencilerin konuya ilişkin bilgi düzeyleri ölçüldü. Yarışma, öğrencilerin yoğun katılımı ve ilgisiyle gerçekleşti.

Yetkililer, dijital dünyada bilinçli bireyler yetiştirmenin önemine vurgu yaparak, benzer farkındalık çalışmalarının farklı okullarda da sürdürüleceğini belirtti. Etkinlik, yarışma ve değerlendirme ile sona erdi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ