28 Şubat’ın demokrasi tarihinin karanlık dönemlerinden biri olduğunu belirten Mustafa Alagöz millet iradesine yönelik müdahalelerin unutulmayacağını vurguladı.

Açıklamasında, Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin önemli isimlerinden merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ı rahmetle andıklarını ifade eden Alagöz, 28 Şubat’ın yalnızca bir tarih olmadığını, inancından, kimliğinden ve duruşundan taviz vermeyen milletin kararlılığının simgesi olduğunu söyledi.

Söz konusu süreçte vatandaşların baskılarla ötekileştirildiğini dile getiren Mustafa Alagöz, “Ancak bizler yılmadık, geri adım atmadık” dedi.

Mustafa Alagöz, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde vesayet odaklarının geride bırakıldığı güçlü bir Türkiye’nin inşa edildiğini belirterek, “28 Şubat’ı unutmadık, unutturmayacağız” ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum Merkez İlçe Teşkilatı olarak vesayetçi anlayışlara karşı durmaya, demokrasinin ve milli iradenin savunucusu olmaya kararlılıkla devam edeceklerini kaydeden Alagöz, milletin inancı, onuru ve değerleri söz konusu olduğunda Çorum’dan güçlü bir ses yükseltmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

