AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, 28 Şubat sürecinin 29. yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

AK Parti İl Başkanı Alar, 28 Şubat’ın demokrasiye ve millet iradesine yönelik bir müdahale olduğunu belirterek, süreci bir kez daha kınadıklarını ifade etti.

28 Şubat’ın yalnızca siyasi alana değil, toplumun inançlarına, değerlerine ve yaşam tarzına da yöneldiğini vurgulayan Yakup Alar, özellikle başörtülü kadınların eğitim ve çalışma haklarından mahrum bırakıldığını hatırlattı. O dönemde birçok vatandaşın temel hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığını belirten Alar, yaşanan mağduriyetlerin unutulmayacağını ve unutturulmayacağını kaydetti.

AK Parti’nin demokrasi ve milli irade vurgusuna dikkat çeken Alar, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde demokratik kazanımların güçlendirildiğini ve milletin değerlerine sahip çıkma kararlılığının süreceği söyledi.

Muhabir: Haber Merkezi