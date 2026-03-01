İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, yaklaşan hasat sezonu öncesinde biçerdöver faaliyetlerinin etkin, verimli ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya İl Müdürü Hasan Taş, Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, ilçe ziraat odası başkanları, teknik personel ve biçerdöver operatörleri katıldı.

Program kapsamında hasat sırasında oluşabilecek dane kayıplarının önlenmesi, biçerdöver ayarlarının doğru yapılması, yangın riskine karşı alınması gereken tedbirler, çevre ve ürün güvenliği ile mevzuat hükümleri ve denetim süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasında hasat sürecinin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, biçerdöver operatörlerinin bilinçli ve sorumluluk bilinciyle hareket etmelerinin hem üreticiler hem de ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Taş ayrıca dane kaybının azaltılması ve ürün kalitesinin korunması için teknik kurallara uyulması gerekliliğine de dikkat çekti.

Toplantıda teknik personel tarafından yapılan sunumlarda, biçerdöverlerin teknik özellikleri, ayar ve bakım süreçleri, sahada karşılaşılan yaygın sorunlar ve çözüm önerileri detaylı şekilde anlatıldı. Katılımcıların sorularının yanıtlandığı program, karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tarımsal üretimde kalite ve verimliliği artırmaya yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Muhabir: Haber Merkezi