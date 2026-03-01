Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Şehir Hastanesi’ndeki çalışmalarının yüzde 90 seviyesini geçtiğini belirterek, "Zaman zaman bazı spekülasyonlarda yapılıyor. 4 bin 800 adet fore kazık ve 762 adette sismik izolatör burada tesis edilmiştir. Dolayısıyla burada mühendislik olarak herhangi bir risk öngörüsü yoktur bunun altını özellikle çizmek isterim" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, beraberindeki Trabzon Valisi Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve milletvekilleri ile yapımı devam eden Trabzon Şehir Hastanesi şantiyesinde incelemelerde bulundu. Projenin son durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, çalışmalarda yüzde 90’ın üzerine gelindiğini belirterek, Trabzon Şehir Hastanesi’nin mühendislik açıdan son derece güvenli inşa edildiğini vurguladı.

Hastane bünyesinde genel hastane, kadın doğum, onkoloji ve kalp-damar cerrahisi gibi farklı branşlarda hizmet verileceğini, çok sayıda ameliyathane ve yoğun bakım ünitesinin yer alacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Trabzon Şehir Hastanesi ile ilgili çalışmalara baktığımız zaman yüzde 90’lar seviyesinin üzerine geldiğimizi söyleyebiliriz. İç donanımlar, tıbbi cihazların yerleştirilmesi gibi aşamalara gelinmek üzere tabii. 272 bin metrekarelik bir inşaat alanından bahsediyoruz. Çok büyük bir alan olduğunu özellikle söylemek isterim. İlk etapta binin üzerinde bir yatak kapasitesi ile hizmete açılacak. Bin 500 yatak kapasitesine kadar gidecek olan çok önemli bölge hastanesi olacak. Genel hastane, kadın doğum hastanesi, onkoloji hastanesi, kalp ve damar cerrahisi hastanesi, ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, 2 bin 500 civarındaki kapalı ve açık otopark alanıyla beraber bir hastane inşaatı" şeklinde konuştu.

Dolgu üzerine inşa edilen Trabzon Şehir Hastanesi’nde herhangi bir risk öngörüsü olmadığına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Zaman zaman bazı spekülasyonlarda yapılıyor. 4 bin 800 adet fore kazık ve 762 adette sismik izolatör burada tesis edilmiştir. Dolayısıyla burada mühendislik olarak herhangi bir risk öngörüsü yoktur bunun altını özellikle çizmek isterim. Trabzon Şehir Hastanesi’nin yapılması elbette önemli ama mutlaka oraya doğru kanallardan da ulaşılması gerekir. Bunun için iki tane kavşağı uygulamaya geçirdik. Kuzeyden bir kuşaklama yolunun yine karayolları vasıtasıyla çalışmalarını yürütüyoruz. Herhangi bir risk oluşmaması için DSİ tarafından kuşaklama kanalı bitmek üzere yine onu yürütüyoruz. TEDAŞ ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın yürüttüğü çalışmalar var" diye konuştu.

“BU YIL TRABZON ŞEHİR

HASTANESİ’Nİ AÇIYORUZ”

Bakan Uraloğlu, hastaneye erişimin de en az yapı kadar önemli olduğunu vurgulayarak, "Şehrimiz için kıymetli olan hafif raylı sisteminin birinci etabını Şehir Hastanesi’nden Akyazı‘dan başlatıp havalimanına kadar götürmüş olacağız. İnşallah önümüzdeki günlerde onun ihale ilanını da yapmış olacağız. 16 kilometrelik bir hatla aynı şekilde şehir hastanemize ulaşımı da sağlamış olacağız. Elbette burada önemli yapılardan olan güney çevre yolu devam ediyor. Hastanemize ulaşımı önemli bir şekilde kolaylaştıracaktır. Havalimanı inşaatında yer teslimini yaptık inşallah bu sene içerisinde çalışmalara başlayacağız. Bütün Karadeniz’i hızlı tren ağı ile buluşturmak için Samsun-Sarp arasındaki proje çalışmalarını başlatmıştık. Kırıkkale ile Çorum arası yapım çalışmalarına başladık ve hızlıca devam ediyoruz. Bu sene Çorum ile Samsun arasını yatırım programını aldık. İnşallah yapım ihalesini bu sene içerisinde yapmayı planlıyoruz. Dolayısıyla şehrimize bu anlamdaki bütün ulaşım modlarıyla beraber ulaşımı sağlamış olacağız. İlerleyen zaman içerisinde de problemsiz bir bölge tesis etmiş olacağız. Turizm ve gelişmesine de bu anlamda katkı sağlamış olacağız. Şehir hastanesinde finale doğru gidiyoruz. Net bir tarih vermeyelim. Ufak tefek aksamalar olabilir ama bu senenin sonuna kalmadan inşallah şehir hastanemize hizmete açmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı