Çorum’da 0–6 yaş grubu çocuklara yönelik sunulan hizmetlerin etkinliğinin artırılması ve çocukların üstün yararının korunması amacıyla; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Koruyucu Aile Birimi, Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimi, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi ile Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü personelinin katılımıyla, İl Müdür Yardımcısı İsmail Yılmaz yönetiminde değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda, korunma ve bakım ihtiyacı bulunan 0–6 yaş grubu çocuklar için önemli bir hizmet modeli olan geçici koruyucu aile hizmetinin ilimizde pilot uygulama kapsamında hayata geçirilebilirliği ele alındı. Bu çerçevede; hizmet modelinin yasal dayanakları, uygulama süreçleri, görev ve sorumluluklar, kurumlar arası koordinasyon, personelin iş ve işlem süreçleri ile olası riskler ve çözüm önerileri detaylı şekilde değerlendirildi.

Ayrıca, geçici koruyucu aile hizmetinin çocukların psiko-sosyal gelişimine sağlayacağı katkılar, kurum bakımına alternatif bir hizmet modeli olarak sunduğu avantajlar ve uygulama sürecinde izlenecek yol haritası üzerinde de duruldu. Pilot uygulamanın sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla personel eğitimleri, izleme ve değerlendirme mekanizmaları ile raporlama süreçlerine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantı, katılımcı birimlerin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından, ilimizde çocuklara yönelik sunulan hizmetlerin niteliğinin artırılmasına yönelik yapılacak çalışmaların planlanmasıyla sona erdi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ