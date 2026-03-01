Çorum Terziler Esnaf Odası Başkanı Sadık Balaban, geçtiğimiz günlerde yapılan çekilişte dikiş makinesi kazanan şanslı oda üyelerine makinelerini teslim etti.

Odanın kuruluşundan bu yana yapılmayanları göreve geleli kısa bir zamanda hayata geçirerek odada ilkleri gerçekleştiren Oda Başkanı Sadık Balaban, “Daha bu bir başlangıç” diyerek, şimdiden oda üyelerine hizmette sınır tanımayacağının mesajını verdi.

ÇESOB’da verilen iftar yemeğinin ardından yapılan çekilişte dikiş makinesi kazanan Ahmet Damar, Cemal Özkaya, Meryem Aşık ve Ertan Özgür’e dikiş makinelerini teslim eden Balaban, şanslı oda üyelerine makinelerini güle güle kullanmalarını temennisinde bulundu.

Dikiş makinelerinin temininde katkısı bulunanlara da ayrı ayrı teşekkür eden Sadık Balaban, iftar yemeklerini ve çekilişi her yıl geleneksel hale getireceklerini sözlerine ekledi.

Muhabir: SELDA FINDIK