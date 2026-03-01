Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Teşkilat Vefa İftarı’na katılmak için Çorum’a gelecek.

AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, 3 Mart 2026 Salı günü Altınkaya Arena’da düzenlenecek Vefa İftarı’na partinin kuruluşundan beri teşkilatlarda görev alan isimlerle buluşacak olan Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş’ün, iftar öncesinde AK Parti İl Başkanlığı’nda teşkilat yöneticileriyle değerlendirme toplantısı yapacağını da duyurdu.

İl Başkanı Alar, konuya ilişkin açıklamasında, “Geçmişten bugüne teşkilatımıza emek veren yol ve dava arkadaşlarımızla vefa sofrasında buluşuyoruz. Birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğimiz Vefa İftarımıza tüm teşkilat mensuplarımız davetlidir.” dedi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR