Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel hale getirilen Tekne Orucu İftar Programı'nda yüzlerce çocuk, öğle ezanıyla birlikte oruçlarını açarak unutulmaz bir Ramazan coşkusu yaşadı.

Çorum Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimini ve paylaşma kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla 6-10 yaş arası çocuklara özel "Tekne Orucu İftar Programı" düzenledi. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Öğle namazı saatinde bir çocuğun okuduğu ezanla birlikte çocuklar tekne oruçlarını açtı. Programda çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu. İftarın ardından çocuklar çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlendi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Ramazan'ın coşkusunu herkes yüreğinde hissediyor, ancak bu coşkuyu en derinden yaşayanlar, yüreği en temiz olan yavrularımız ve çocuklarımızdır. Biz de arzu ettik ki tam gün oruca geçmeden önce onları 'tekne orucu' ile bu ibadete alıştırmaya başlayalım. Bu, geleneğimizde ve geçmişimizde yer alan; ecdadımızın çocukları oruca alıştırmak için geliştirdiği, pedagojik açıdan da son derece uygun ve güzel bir yöntemdir. Şehirleri inşa ve ihya ederken nesilleri ihmal etmiyoruz. Nesillerimizin değerlerimizle tanışması, orucu ve ibadetlerimizi sevmesi, bu sürece severek ve pedagojik olarak doğru bir şekilde geçiş yapabilmesi bizim için çok kıymetlidir" dedi.

Etkinliğin her yıl gerçekleştirildiğini söyleyen Başkan Aşgın, "Bu uygulamayı geleneksel hale getirdik. Her yıl Ramazan ayının bir gününde yavrularımızı davet ediyoruz. Onlarla birlikte iftar sofrasında buluşuyoruz. Biz yavrularımızla birlikte orucumuzu açamıyoruz. Ancak ezanla birlikte iftar açmanın o huşusunu ve güzelliğini yavrularımıza yaşatmak istiyoruz. Etrafımızda velilerimiz de var ve çoğu zaman onların heyecanı çocuklarımızdan daha fazla oluyor. Çünkü her anne baba, evladının tarihine, değerlerine ve geleneğine bağlı olmasını ister. Bu anlamda da çocuklarımızın mutluluğu sadece onlarda da kalmıyor. Velilerine hatta şehrimize sirayet ediyor. Bu nedenle de yavrularımızı çok seviyoruz" diye konuştu.

