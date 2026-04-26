80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu’ndan 2011 yılında mezun olan ve 11 Kasım 2025 tarihinde şehit düşen Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği’nin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla oluşturulan “Şehit Burak İbbiği Hatıra Ormanı” için isimlendirme ve fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Duygu dolu anlara sahne olan programa; Çorum Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, İl Müftü Yardımcısı Mehmet Akif Karabulut, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül, şehidimizin kıymetli ailesi ile kurum müdürleri katıldı.

Program kapsamında hatıra ormanının isimlendirilmesi gerçekleştirilirken, devamında protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler tarafından fidan dikimi yapıldı. Dikilen her bir fidanla birlikte Şehit Burak İbbiği’nin aziz hatırası doğayla buluşturularak yaşatılmaya devam edecek.

Gerçekleştirilen etkinlik, hem şehidimize duyulan vefanın bir göstergesi hem de gelecek nesillere bırakılacak anlamlı bir miras olarak hafızalarda yer etti.

