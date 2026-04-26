İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin düzenlediği ve Şeyhülkurra Ünver Güngör'ün icazet vermek için teşrif ettiği “Kıraat-i Aşere İcazet Merasimi”ne katıldı.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma ve Kıraat Anabilim Dalı hocalarından Dr. Fatma Çakır, Öğretim Görevlisi Mustafa Ayyıldız, Öğretim Görevlisi İbrahim Kaplan ve Öğretim Görevlisi İhsan Koç icazet aldılar.

Reisü’l Kurra Vekili Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Kurra Hafız Sedat Aydınlı ise icazet duasını yaptı.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım, icazet alan hocaları tebrik ederken HİTÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Bulut'a ve ekibine de teşekkür etti.

İcazet töreni sonrası Müftü Yıldırım ve konuklar ikindi namazını kılmak için Ulucami’ye geçti. Burada Sedat Aydınlı ikindi ezanını okuyup müezzinlik yaparken Ünver Güngör ise aşrı şerif tilavet etti.

Muhabir: Haber Merkezi